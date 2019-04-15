لا وقوع لأي أصابات جراء استهداف آمر جهاز مكافحة الإرهاب ببنغازي

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم الإثنين تحت جسر منطقة سيدي خليفة شرق بنغازي .

وأوضح المسماري – في اتصال هاتفي بالوكالة – أن التفجير لم يسفر عن أية أضرار بشرية تذكر، لافتًا إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المركبات الآلية القريبة من التفجير إضافة إلى أضرار طفيفة بالجسر التي انفجرت تحت السيارة .

ونفي المسماري الأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الأخبار بشأن إصابة مدير إدارة مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في بنغازي عقيد “عادل مرفوعة”، أو أحد من قوة الإدارة .

وكان التفجير قد وقع خلال مرور رتل تابع لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة .

يشار إلى أن متابعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لتفجير  – ضخم – بواسطة سيارة مفخخة وقع تحت كوبري سيدي خليفة شرق مدينة بنغازي حيث أظهرت الصور آثار الحطام الناجم عن الانفجار، حيث سارع الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق الناجم عن الانفجار وإزالة آثاره.

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