مصادر تكشف المستهدف في انفجار سيدي خليفة الإرهابي

أخبار ليبيا24- خاص

أكدت مصادر متطابقة أن التفجير الذي وقع في منطقة سيدي خليفة شرق مدينة بنغازي بواسطة سيارة مفخخة اليوم الإثنين استهدف آمر جهاز مكافحة الإرهاب عقيد عادل مرفوعة.

وأضافت المصادر أن التفجير تزامن مع مرور سيارة مرفوعة وتسبب في إصابات بسيطة له ولبعض مرافيقه نتيجة الشظايا ونقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

يشار إلى أن متابعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لتفجير – ضخم – بواسطة سيارة مفخخة وقع تحت كوبري سيدي خليفة شرق مدينة بنغازي حيث أظهرت الصور آثار الحطام الناجم عن الانفجار، حيث سارع الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق الناجم عن الانفجار وإزالة آثاره.