غارة لطيران الوفاق تسفر عن مقتل سيدة وطفلتها بمنطقة سوق الخميس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قتلت سيدة وطفلتها اليوم الأحد خلال في تجدد للقصف الجوي لطائرات قوات الوفاق المعترف بيها دوليًا على الأحياء السكنية بمنطقة سوق الخميس بطرابلس.

وأسفر الغارة التي استخدمت فيها طيران قوات الوفاق البرميل المتفجرة عن مقتل الطفلة سمية ووالدتها نادية .

وتسبب ذات القصف في إصابة باقي الأسرة بإصابات خطيرة، بالإضافة إلى لأضرار المادية الكبيرة.

كما قتل أربعة من العمالة الوافدة من الجنسية السودانية، اليوم الأحد، في تجدد للقصف الجوي لطائرات قوات الوفاق على الأحياء السكنية بقصر بن غشير.

وقال الناطق العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، “إن طائرات قوات الوفاق تستهدف منازل المواطنين ومقرات عامة وخاصة في منطقة عين زارة وقصر بن غشير في ضواحي طرابلس الشرقية”.

وتسبب ذات القصف في إصابة باقي الأسرة بإصابات خطيرة، بالإضافة إلى لأضرار المادية الكبيرة.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي شريطًا مرئيًا يظهر حجم الدمار الذي لحق بمنزل الأسرة جراء القصف الجوي.

وتوعدت قوات الجيش بالثأر لسمية ووالدتها وكل المدنيين الذين سقطو ، وأن الرد على هذا القصف سيكون قاسي .