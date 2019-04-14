بالفيديو .. قيادي في قوات الوفاق يتوعد “ترهونة” بنفس مصير تاورغاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد قيادات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً ؛ وهو يتوعد فيه مدينة ترهونة بملقاة ذات مصير مدينة تاورغاء إبان ثورة السابع عشر من فبراير 2011 من قتل وسرقة وانتهاكات وتهجير قصري .

ويعرف الشخص المتحدث في الفيديو نفسه باسم “أسامة” من وهو من مدينة مصراتة يتعهد فيه أن تصبح مدينة ترهونة تاورغاء ثانية .

وتابع وصفه لسكان مدينة ترهونه بالخونة، وأن لا رحمة معهم، وأنه سيتم ملاحقتهم، وتصفيتهم مستشهدًا بقتل الآلاف المدنيين من ترهونة خلال ثورة فبراير .

وأكد أن الحرب ستكون معدومة من الآسرى، مشيرًا بذلك لنيتهم بتصفية كل المواطنين بالمدينة بغض النظر عن توجهاتهم .

وتوغل “أسامة” في حديثه بألفاظ خادشة، مؤكد فيها مطمح قوات الوفاق بالتوجه نحو الرجمة، داعيًا مليشيا الجضران بمهاجمة الموانيء النفطية، وتدميرها وقتل من يعمل على حمايتها .

الفيديو يؤكد حقيقة القوات الداعمة لحكومة الوفاق المعترف بيها دوليًا المكونه من مجموعات مسلحة أفرادها من الجماعات الإرهابية وأصحاب السوابق الجنائية والفارين من السجون .

على خلاف ما أكده القائد العام للقوات المسلحة خليفة بالقاسم حفتر في بيان سابق له وجه فيه رسالة لكل الوحدات العسكرية بدخول العاصمة بأمان سالمين وأن لا يتم رفع السلاح إلا على من يرفعه في وجوه القوات المسلحة .