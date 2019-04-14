آمر طبرق العسكرية : هناك تقاعس كبير من قبل الحرس البلدي

آمر طبرق العسكرية : هناك تقاعس كبير من قبل الحرس البلدي

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة كافة منتسبي جهاز الحرس البلدي بطبرق على ضرورة القيام بواجبهم المناط بهم على أكمل وجه من أجل صحة المواطنين بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع بورقعة بالمركز الثقافي مع أكثر من 100 عنصر من أفراد الحرس البلدي من عين الغزالة غرباً إلى كمبوت شرقاً إلى الجغبوب جنوباً بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ورئيس جهاز الحرس البلدي بطبرق.

ونوه آمر المنطقة عن الغياب والتخاذل والتقاعس الواضح من قبل أفراد الجهاز، ولافتًا إلى أنه سيتخذ كافة العقوبات الرادعة ضد المتغيبين .

وناشد بورقعة على ضرورة تخطي كل الصعاب خلال المرحلة القادمة وبالإمكانيات المتاحة لردع كل مخالف من أصحاب المحلات والمطاعم والورش، وغيرها من الأعمال.

وأكد أن الغرفة الأمنية المشركة المشكلة من عدد من الأجهزة الأمنية ستكون دعماً للمجلس التسييري للضرب بيد من حديد للتجاوزات من أصحاب المحلات والورش وغيرها.

وأشار بورقعة إلى أنه ستكون هنالك حملات مكثفة قبل شهر رمضان المبارك، وأن المواطن سوف يشعر بذلك والمطلوب هو تكاتف الجهود من رجال الحرس في كل المناطق، منوهًا إلى ضرورة دعم الجهاز من الجهات المسؤولة كون أن الرقعة الجغرافية لمدينة طبرق كبيرة وتحتاج لأعداد كبيرة من دوريات الحرس البلدي.