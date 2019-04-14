النجمة يتعاقد مع الشيخي بديلا لسالم ميلاد 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاقدت إدارة نادي النجمة، رسميًا مع المدرب أحمد الشيخي “حمدوله” لقيادة الفريق الأول بالنادي خلفًا للمدرب سالم ميلاد .

وقال مدير الكرة بنادي النجمة أحمد الورفلي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن التعاقد مع الشيخي سيكون حتى نهاية هذا الموسم، مضيفًا أنه تم التعاقد أيضا مع احمد الحوتي مدربًا للحراس.

وأوضح الورفلي، أن المدرب ومدرب الحراس سيباشران التدريبات مع الفريق يوم غد الاثنين .

وعمل أحمد الشيخي كمساعد مدرب رفقه أحمد الحوتي مدرب للحراس مع فريق السويحلي هذا الموسم.

ويحتل النجمة، الترتيب الثالث في المجموعة الرابعة للدرجة الأولى برصيد 16 نقطه وبفارق 3 نقاط عن المروج المتصدر .