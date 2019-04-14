تشكيل ديوان خاص بمدينة درنة وضواحيها يهتم بشؤون المدينة وداعم الأجهزة الأمنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن حكماء وعقلاء ومشايخ وعمد وشباب مدينة درنة وضواحيها تأييدهم الكامل لعملية طوفان الكرامة التي تخوضها القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة جفتر لتحرير طرابلس من الجماعات الظلامية والمليشيات الإرهابية والأحزاب المتأسلمة التي أفسدت البلاد وأزهقت الروح ونهبت الأموال .

وطالب البيان ابناء الغرب الليبي الشرفاء الوقوف مع القوات المسلحة لتحرير تراب الوطن من المليشيات الارهابية وكذلك شكر المشايخ والأعيان في بيان لهم أمس السبت من أمام مسجد مسجد الصحابة بوسط المدينة رئيس الحكومة المؤقتة بقديم الدعم للقوات المسلحة، وكذلك وجهو الشكر للقائد الأعلي للقوات المسلحة عقيلة صالح لوقفته الجادة مع القوات المسلحة في حربها ضد الارهاب .

وأعلن من خلال البيان عن تشكيل ديوان خاص بمدينة درنة وضواحيها يهتم بشؤون المدينة وداعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ولترتيب شؤون المدينة .

يشار إلى أن مدينة درنة عانت خلال الأعوام السابقة، من ويلات الإرهاب، وانتهاكاته في حق سكان المدينة، فقد عجت المدينة بالتنظيمات الإرهابية التي فرضت نفسها بقوة السلاح، وأبرز تلك التشكيلات التي تحمل أفكار التنظيمات المتطرفة والإرهابية كالقاعدة وداعش.

إلا أن قوات الجيش تمكنت من دحر هذه الجماعات لاسترجاع سلطة الدولة ودحر الفوضى والتطرف، وأعلن المشير خليفة حفتر، في 28 يونيو، تحرير مدينة درنة من الجماعات المتطرفة والإرهابية .