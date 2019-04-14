مع اقتراب شهر رمضان .. أمن بنغازي تطلق خطة لمنع الخروقات في المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، نقيب أحمد ضو المسماري، عن شروع المديرية لإطلاق خطة أمنية جديدة لمنع وقوع الخروقات الأمنية وتحسبًا لأي طارئ قد يحدث في المدينة.

وأوضح المسماري أن مدير الأمن عميد عادل عبدالعزيز عقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية الموسعة مع مختلف مسؤولي ورؤوساء الأجهزة الأمنية والعسكرية لبحث وضع خطة أمنية جديدة تضم جميع الأجهزة بالمدينة .

وأوضح أن الخطة الجديدة تستهدف منع وقوع خروقات أمنية تزامنًا مع العمليات العسكرية غرب البلاد، وقرب حلول شهر رمضان المبارك وللحد من الجريمه الجنائية، مشيرا إلى أن مسؤولي الجهات الأمنية اتفقوا على تشديد الإجراءات الأمنية عند البوابات وتكثيف إجراءات التفتيش بمداخل ومخارج المدينة، والتعميم على جميع المراكز والأقسام التابعة للمديرية في الجرائم الجنائية والتعامل مع البلاغات بسرعة أكبر .

وأشار المسماري إلى أن مسؤولي الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية ناقشوا أيضا ملف الهجرة غير الشرعية وطرق استجلاب الأجانب إلى مدينة بنغازي بطرق غير قانونية والقضاء على هذه الظاهرة المنتشرة، بالإضافة إلى حماية البعثات الدبلوماسية وطبيعة العمل معهم وأيضاً حماية مقراتهم كما تم التركيز على المقار المفتوحة للقوات المسلحة التي أصبحت بؤرا للفساد ولابد من إقفالها .

ونوه مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، أن مسؤولي الجهات الأمنية اتفقوا على مباشرة تنفيذ الخطة الأمنية اعتبارا من غد الأحد 14 أبريل الجاري برئاسة مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيزي وبمشاركة كافة الأجهزة الأمنية .