صنع يطالب الشركات النفطية بعدم الإدلاء بأي معلومات نفطية لوسائل الإعلام

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كل الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بكتاب عاجل – تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – جاء فيه، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية ووضع أمني غير مستقر في بعض المناطق والذي أدى في بعض الأحيان إلى انقسام وعدم وضوح في بعض هياكل الدولة المختلفة وتفادياً لأي أثار سلبية قد تطال قطاع النفط جراء ذلك .

وطالب صنع الله كافة المؤسسات بضرورة ضبط وتنظيم التواصل مع الغير بالصورة القانونية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بمسائل ذات الصفة بنشاط القطاع سواء الجهات الرسمية المحلية والخارجية أو وسائل الإعلام المختلفة منها العامة والخاصة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي درءاً لأي ربكة في عمل المؤسسة والشركات التابعة لها والإيفاء بمقتضيات المحافظة على سير العمليات النفطية في مختلف المواقع بالبلاد بالصورة الطبيعية.

وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو تقديم أية بيانات أو معلومة شفوية كانت أو مكتوبة عن وضع العمليات التشغيلية المختلفة وكل مايتعلق بخطط وبرامج العمل بأي صورة كانت إلا عن طريق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أو من يخوله .