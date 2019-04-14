يد النصر تهزم الاهلي بنغازي وتتأهل لنهائيات كأس ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق كرة اليد بنادي النصر في التأهل لنهائيات كأس ليبيا عقب تفوقه أمس السبت على غريمه التقليدي الأهلي بنغازي بنتيجة 22-23 في مباراة دربي مثيرة ومشوقه احتضنتها صالة الألعاب الرياضية بنادي النجمة .

وجاء اللقاء قمة في التنافس وانتهى الشوط الأول من المباراة لصالح النصر بنتيجة 13 مقابل 11 .

وكانت لجنة المسابقات قد أصدرت قرار بإقامة المباراة من دون حضور الجمهور .

وكان النصر قد تأهل لهذه المباراة بعد تفوقه على بنغازي الجديدة بينما تأهل الاهلي بنغازي بعد تفوقه على النجمة .