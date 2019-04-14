في أقل من “24” ساعة .. قسم البحث الجنائي يكشف تفاصيل قضية قتل ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، نقيب أحمد ضو المسماري، تمكن قسم البحث الجنائي بنغازي من القبض على أحد الجناة في قضية قتل بأقل من “24” بمنطقة الوحيشي في بنغازي .

وأوضح المسماري أن معلومات وردت لقسم البحث مفادها وقوع جريمة قتل بمنطقة الوحيشي داخل اختصاص مركز شرطة العروبة، لافتًا إلى أنه تم على الفور تفعيل مصادر المعلومات وتكثيف جهود التحري حول الواقعة .

وبحسب مدير المكتب الإعلامي، فأن المعلومات أشارت وطالت دائرة الاشتباه حول المدعو”و.ص.ع.ص.ه” كونه توجد عداوة سابقة بينه وبين المجني عليه.

وأشار إلى أنه تم ضبط المشتبه ووجد بحوزته مسدس تركي “نوع 9 ملم”، وبندقية نوع “كلاشن كوف” المستخدمة في الجريمة، وعدد أربعة أظرف فارغة عثر عليها داخل مركبته التي كان يقودها ساعة ارتكاب الجريمة.

وتابع المسماري أنه بعد الاستدلال مع الجاني أفاد بأن المجني عليه قام بالرماية عليه بسلاح ناري منذ عدة سنوات مما سبب له إعاقة في رجله اليسرى الأمر الذي دفعه للترصد للمجني عليه، حيثُ عند مشاهدته له يوم الواقعة وبالحديد بمنطقة الوحيشي مقابل مركز العلاج الطبيعي أثناء مروره بسيارته بالطريق المؤدي إلي مركز شرطة العروبة، حيثُ قيام بالتوقف بسيارته وسط الطريق والرماية عليه من داخل سيارته ولاذ بالفرار.

ولفت إلى أنه تم إحالة الجاني فوراً بتعليمات النيابة العامة إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بنغازي .