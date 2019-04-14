مقتل عميد متقاعد في قوات الوفاق خلال الاشتباكات جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة مقتل عميد متقاعد “مصدق التونالي” التابع لرئاسة أركان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق مساء اليوم الأحد خلال الاشتباكات الدائرة بالعاصمة طرابلس .

وأكد المصدر مقتل “التونالي ” على يد قناص تابع للقوات المسلحة في محور عين زارة شرق طرابلس .

وتشهد طرابلس اليوم معارك طاحنة بين قوات الجيش وقوات الوفاق والمليشيات المتحالفة معها، إضافة إلى استخدام الطيران الحربي من طرفي القتال في قصف مواقع عسكرية تابعة للطرفين .

يشار إلى أن”التونالي ” خرج أمس في مقطع فيديو وهو يسب ويشتم في قوات الجيش وقياداته ويتوعدهم بالموت في طرابلس .

و”التونالي” هو من سكان منطقة سوق الجمعة، وهو عسكري متقاعد منذ التسعينات، وهو يتتمي لعائلة أغلب أفرادها من جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقتلة.

يذكر أن للقتل مصدق التونالي أخ اسمه “جمال” من مؤسسي جماعة الليبية المقاتلة وقتل في ثورة فبراير خلال المعارك مع قوات القذافي، كما له أخ آخر يدعي “صلاح” وهو تابع لجماعة الإخوان المسلمين ومن المقربين للإخواني عبد الرازق العرادي .