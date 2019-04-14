السيسي يؤكد لحفتر دعم بلاده لجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بقصر الاتحادية .

وناقش السيسي وحفتر خلال اللقاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب .

وكشف الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي في بيان له عن الملفات التي ناقشها الطرفين منها تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وأكد السيسي على حرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا.

كما أكد السيسي دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في كافة الأراضي الليبية، بما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها في مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم.

يشار إلى أن الاجتماع بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمشير حفتر في القاهرة قد حضره اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية بحسب صور نشرتها رئاسة الجمهورية المصرية.