آمر غرفة عمليات سلاح الجو يؤكد سقوط طائرة ونجاة قائدها جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء محمد المنفور سقوط طائرة تابعة للقوات المسلحة فوق منطقة يتمركز بها الجيش جنوب طرابلس.

ونفى المنفور صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تعرضه للأسر على يد قوات الوفاق، مؤكدًا نجاة قائدها المقدم جمال بن عامر بعد قفزه بالمظلة في ذات المنطقة .

وأعلن مصدر عسكري رفيع المسوى بالقوات المسلحة عن سقوط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي عن طريق المضادات الجوية التي تستخدمها قوات الوفاق جنوب طرابلس .

وأوضح المصدر –في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن قائد الطائرة المقدم طيار جمال بن عامر، لافتًا إلى أنه عند استهدافها الطائرة تمكن من الخروج منها عن طريق المقعد القاذف، واستخدم المظلة للسقوط في مواقع سيطرة القوات المسلحة .

ولفت المصدر إلى أن مليشيات الوفاق استهدفت الطائرة فوق منطقة يتمركز بها الجيش جنوب طرابلس، بعد تنفيذ المهمة الموكلة إليها .

وأكد المصدر سلامة مقدم طيار جمال بن عامر وهو الآن موجود بغرفة العمليات المنطقة الغربية، وكان في استقباله اللواء علي القطعاني آمر اللواء 73 مشاة .

يشار إلى أن القوات المسلحة تحرز تقدم كبير في باتجاه العاصمة خصوصا على محورين من الجنوب والجنوب الشرقي.