الوطنيّة لحقوق الإنسان: عدد النّازحين من مناطق الاشتباكات في طرابلس تجاوز (8000) نازحًا

الوطنيّة لحقوق الإنسان: عدد النّازحين من مناطق الاشتباكات في طرابلس تجاوز (8000) نازحًا

أخبار ليبيا24- خاصّ

أفاد رئيس اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، “أحمد حمزة”، أن عدد النازحين، من مناطق الاشتباكات في جنوب طرابلس تجاوز (8000) نازحا أي حوالي (1700) أسرة ليبية، مؤكدا أن الأوضاع الإنسانية للنازحين تزداد سوءا.

وأكّد “حمزة” عدم وجود خطة إنسانية طارئة للاستجابة الإنسانية العاجلة، مما زاد من معاناة النازحين، موضحًا أنّ الإحصائية صدرت عن وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وعند سؤالنا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حول تصريح سابق حول عدم تزويدهم بالمعلومات المطلوبة والأرقام في تصاعد، أجاب :”أنا أتحدّث عن أطراف النزاع لا يزودوننا بالمعلومات عن الضحايا والجرحى في صفوفهم”.

وتابع حمزة :”هذه إحصائية صادرة عن وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، وصرح بها حتى لوسائل الإعلام بالإضافة إلى إحصائيات، تم تزويدنا بها من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.