المسماري : تركيا تنقل مقاتلي النصرة من سوريا إلى  ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن “هناك رحلات جوية من تركيا تنقل مقاتلي النصرة السابقين ممن قاتلوا في سوريا باتجاه ليبيا.

وأوضح المسماري، أن تركيا ترسل أسلحة بشكل مباشر باتجاه مصراتة وطرابلس عبر مالطا .

وتابع أن فايز السراج الآن يمنح الأموال للجماعات الإرهابية الهاربة من بنغازي والمنطقة الشرقية، مؤكدًا زيادة أعداد الإرهابيين الأجانب بطرابلس وقيادة طيارين أجانب لطائرات الوفاق في غاراتها على المواقع الليبية.