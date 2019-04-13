السراج: ينفي وجود عناصر إرهابية في صفوف قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم السبت، وجود مقاتلين ينتمون “لتنظيمات ومجموعات إرهابية” بين صفوف مقاتلي قوات الوفاق، مؤكدًا أنهم لا يزالون يحاربون الإرهاب ويلاحقون فلوله بعد أن سجلوا انتصارات باهرة عليه .

وأوضح السراج – في بيان له نشر على الصفحة الرئاسي بفيسبوك – أن المهمة الحقيقية لقوات الوفاق هي الدفاع عن الوطن والحفاظ على السيادة، وهذا ما تقوم به المؤسسة العسكرية الآن والقوات على كافة المحاور والجبهات لصد الاعتداء الغاشم على العاصمة، حسب البيان .

وحذر السراج من أن الاعتداء الأخير على طرابلس من شأنه أن يفتح الطريق ويشجع الخلايا الإرهابية التي تنتظر مثل هذه الفرصة للخروج من جحورها لتستهدف كل الليبيين دون تمييز وفي كافة المناطق.

وأدان القصف الذي تعرضت له اليوم مدرسة “القدس” بمنطقة عين زارة، واصفًا ذلك بـ “جريمة حرب”، كما دان الجرائم التي ارتكبتها قوات “حفتر” ومن بينها قصف مطار معيتيقة المدني ومواقع سكنية ومنشآت مدنية وتجنيد أطفال.

وأكد السراج أن المظاهرات التي شهدتها العاصمة، أمس الجمعة، ستدفعهم لعدم التفريط في هدف إقامة دولة مدنية حديثة.