المسماري : رصد طيارين أجانب يقودون طائرات الوفاق في غاراتها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن ” سلاح الجو نفذ 8 غارات جوية ضد جماعة البقرة بمعسكر الرحبة في تاجوراء”.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له اليوم السبت ، أنه ” تم استهداف غرفة عمليات تابعة لميليشيات غرفة مصراتة” .

وأكمل المسماري، أنه” تم رصد طيارين أجانب يقودون طائرات الوفاق في غاراتها على المواقع الليبية، مؤكدًا سقوط 3 قتلى مدنيين، و11 جريح نتيجة قصف مباشر من طيران قوات الوفاق .

وأوضح المسماري ، أن ” قوات الجيش الوطني تتقدم في كل المحاور في معركة طرابلس”، مؤكدا أن الجيش لن يسمح أن تكون ليبيا نقطة إجرامية تهدد السلم الدولي.

وأضاف المسماري ، أن الجيش سيواصل تقديم الأدلة بأن معركة طرابلس ضد التنظيمات المتطرفة .