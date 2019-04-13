نجل السويحلي : يجب على السراج ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع كل الدول الداعمة لعدوان حفتر

نجل السويحلي : يجب على السراج ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع كل الدول الداعمة لعدوان حفتر

أخبار ليبيا 24 – خاص

حي بشير السويحلي – نجل المدعو عبد الرحمن السويحلي – رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على كافة الجهود التي يبذلها للتصدي على العدوان البربري والهمجي على مدينة طرابلس من قوات المشير حفتر، حسب وصفه .

وناشد نجل السويحلي السراح لإجراء بعض الخطوات الهامة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها حكومة الوفاق في طرابلس، منها ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع كل الدول الداعمة لعدوان حفتر واستدعاء كافة السفراء التابعين لحكومة الوفاق من دولهم.

وشدد على ضرورة تحرك وزير الخارجية محمد سيالة والقيام بجولة مكوكية في مختلف عواصم صنع القرار في العالم لشرح وجهة نظر الحكومة .

وطالب السويحلي السراج بضرورة محاسبة واستدعاء كل السفراء والقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمندوبين في المنظمات الدولية الذين تقاعسوا عن دورهم، أو الذين تواطؤ مع العدوان على طرابلس، حسب قوله .

وبين أن كل السفراء والقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمندوبين يتقضون رواتبهم الضخمة بالعملة الصعبة من حكومة الوفاق، كيف لهم أن يقفوا مع حفتر .

وأشار إلى أنه يجب أن يكون الجهد السياسي والدبلوماسي في مستوى تضحيات الشباب في الجبهات الذين يدفعون عن طرابلس .

يشار إلى أن بشير السويحلي هو نجل عبد الرحمن وهو سياسي ونقابي وبرلماني ليبي ورئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن ورئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا سابقًا منذ انعقاده للمرة الأولى بتاريخ 6 أبريل 2016.

وانتخب عضوًا بالمؤتمر الوطني العام عن مدينته مصراته، وبعدها كنائب في مجلس النواب الليبي عن دائرة مصراته عام 2014، ترأس منتصف السبعينات الاتحاد العام لطلبة ليبيا فرع بريطانيا في عهد القذافي .

أصبح منذ انتخابه في 6 أبريل 2016 من قبل الأعضاء السابقين في المؤتمر الوطني العام رئيسًا لمجلس الدولة .