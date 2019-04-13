نشوب خلافات بين مقاتلي شورى بنغازي ولواء الصمود الإرهابيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مصادر مطلعة نشوب خلاف بين مقاتلي شورى ثوار بنغازي الإرهابي وكتبية ثوار طرابلس في محور عين زارة مع توارد أنباء عن نية عدد من قادة الكتيبة تسليم نفسهم أو الحصول على ضمانات بمغادرة البلاد وعدم الملاحقة القانونية.

يأتي ذلك بعد ورود معلومات لهم أن قائد مليشيا لواء الصمود صلاح بادي ومن معه يخططون في حالة انتصارهم على الجيش إنهاء وجود كتيبة ثوار طرابلس وطرد السراج بحجة أنهم هم من طردوا الثوار وسجنوهم وسهلو على الجيش الدخول لطرابلس .

ونشر القيادي بمليشيا ثوار طرابلس “أدهم نصوفه” والمقرب جدًا من هيثم التاجوري منشورات على صفحته ذكر فيه أنه تم طرد مقاتلي شورى بنغازي الإرهابي ولواء الصمود للأساب التي ذكرت .