الحاسي : الوحدات العسكرية تبعد مسافة 15 كلم عن مركز طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر غرفة عمليات طرابلس بالقوات المسلحة، اللواء عبد السلام الحاسي، أن “المواطنين في طرابلس ينتظرون قدوم الجيش، للتخلص من سطوة المليشيات على أهل طرابلس ”.

وأضاف الحاسي – خلال تصريحات لوكالة سبوتنيك – أن ” قوات الجيش تتقدم من 7 محاور باتجاه وسط طرابلس، وأن بعض الوحدات وصلت إلى بعض الضواحي الشرقية والغربية والوسط، وبعض الوحدات تبعد مسافة 15 كيلو مترا عن مركز العاصمة”.

وأكمل الحاسي ، أن “الجيش يحارب بمعدات قديمة بعضها يعود إلى فترة الخمسينيات، وكذلك أسلحة الغنائم، وقبل كل ذلك نحن نحارب بعزائمنا وأبطالنا الذين يحاربون من أجل قضية، وهي تحرير الوطن” .