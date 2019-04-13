الحاسي : الوحدات العسكرية تبعد مسافة 15 كلم عن مركز طرابلس

58

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر غرفة عمليات طرابلس بالقوات المسلحة، اللواء عبد السلام الحاسي، أن “المواطنين في طرابلس ينتظرون قدوم الجيش، للتخلص من سطوة المليشيات على أهل طرابلس ”.

وأضاف الحاسي – خلال تصريحات لوكالة سبوتنيك  – أن ” قوات  الجيش تتقدم من 7 محاور باتجاه وسط طرابلس، وأن بعض الوحدات وصلت إلى بعض الضواحي الشرقية والغربية والوسط، وبعض الوحدات تبعد مسافة 15 كيلو مترا عن مركز العاصمة”.

وأكمل الحاسي ، أن “الجيش يحارب بمعدات قديمة بعضها يعود إلى فترة الخمسينيات، وكذلك أسلحة الغنائم، وقبل كل ذلك نحن نحارب بعزائمنا وأبطالنا الذين يحاربون من أجل قضية، وهي تحرير الوطن” .

 

المزيد من الأخبار

المسماري : تركيا تنقل مقاتلي النصرة من سوريا إلى  ليبيا

السراج: ينفي وجود عناصر إرهابية في صفوف قوات الوفاق

حصيلة 8 أيام من القتال على تخوم طرابلس.. الجيش يتقدم والمليشيات تحاول الصمود 

المسماري : رصد طيارين أجانب يقودون طائرات الوفاق في غاراتها

المزيد

المسماري : تركيا تنقل مقاتلي النصرة من سوريا إلى  ليبيا

السراج: ينفي وجود عناصر إرهابية في صفوف قوات الوفاق

حصيلة 8 أيام من القتال على تخوم طرابلس.. الجيش يتقدم…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24