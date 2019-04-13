السراج  لـ”سلامة” : قوات حفتر تستخدم الطيران والقصف العشوائي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن القوات التابعة للمشير خليفة حفتر مازالت مستمرة في استخدام الطيران والقصف العشوائي لمناطق مدنية، تشمل البيوت والبنية التحتية، وكان آخرها قصف مدرسة بمنطقة عين زارة في العاصمة طرابلس، صباح اليوم السبت.

وقال السراج خلال لقاء له اليوم السبت بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، إن قوات حفتر تمارس انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، من بينها تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود الأمم المتحدة، لوقف الاعتداءات.

من جانبه، أكد غسان سلامة رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي.

وأكد رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، أن جهود البعثة لم تتوقف في إنهاء الحرب على العاصمة طرابلس.