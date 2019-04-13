المسماري: معركة طرابلس بين الليبيين والإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن قات الوفاق تشعر بالخسائر في أرض الميدان وبدأت تتلقي في الضربات الجوية والبرية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت أن حكومة الوفاق خسرت الدعم الدولية إضافة إلى خسارة الرأي العام المحلي بعد تورط قيادات إرهابية في صفوفهم .

وأكد “لن نسمح أن تكون ليبيا نقطة إجرامية تهدد السلم الدولي”، موضحًا أن قوات سلاح الجو الليبي نفذت 8 غارات جوية ضد جماعة البقرة بمعسكر الرحبة في تاجوراء

وأضاف أن القوات الجوية دمّرت أهدافا في عين زارة، وقدمت إسنادًا جويا للقوات على الأرض، لافتًا إلى أن سلاح الجو الليبي استهدف قوات تابعة لمليشيا الحرس الرئاسي ولكن للأسف القنابل لم تنفجر .

ولفت إلى أن خطاب السيد مصطفي صنع الله تغير اليوم، وبدأ يستخدم لغة النفط ومصطلح إيقاف القتال من أجل المحافظة على النفط، وكأنه نسي أن 95 % من الحقول تحت سيطرة القوات المسلحة .

وتابع المسماري أن منابع النفط بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة في الشرق والجنوب وتحسن الانتاج في هذه المواقع، خاصة عندما قوات القوات المسلحة بعملية البرق الخاطف .

وذكر أن الإنتاج قبل عملية البرق الخاطف كان يترح مابين 80 ألف برميل يوميًا، واليوم بفضل القوات المسلحة والإرادة الوطنية للقائد العام ورفاقه بدأت المؤسسة في تصدير فوق مليون برميل وهو نفس الانتاج قبل ثورة فبراير .