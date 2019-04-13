بعد غيابه أربع سنوات بسبب سيطرة الإرهاب .. البرلمان يعقد أول جلساته في بنغازي

بعد غيابه أربع سنوات بسبب سيطرة الإرهاب .. البرلمان يعقد أول جلساته في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مجلس النواب اليوم أولى جلساته في مقره الدستوري بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، بحضور 32 نائباً من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم السبت، دعم المجلس للمؤسسة العسكرية بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، ومثمنًا تضحيات أبناء القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب .

وقال صالح – في كلمته خلال الجلسة الأولى للمجلس بمقره الدستوري في بنغازي – إن القوات المسلحة هي الضامن والمدافع عن الديمقراطية، مضيفًا “سنذهب إلى صناديق الاقتراع بعد أن ينهي الجيش عملياته في طرابلس” .

وأشار إلى أن استقرار ليبيا لن يتم إلا بالتخلص من التنظيمات التي يقودها مطلوبين للعدالة الدولية والمحلية، لافتًا إلى أن حكومة الصخيرات وقعت تحت سيطرة المليشيات المسلحة في طرابلس، داعيًا في الوقت ذاته قادة دول العالم للحفاظ على الأموال الليبية المجمدة، ورفع حظر التسليح على ليبيا .

وطالب صالح الحكومة المؤقتة، بتحمل مسؤولياتها خلال الفترة المقبلة، وتوفير احتياجات للمناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية، مشددًا جميع النواب لحضور الجلسات المقبلة التي ستعلن عنها رئاسة المجلس في وقت لاحق .

وجدد رئيس مجلس النواب في كلمته الافتتاحية تأكيده على حرص المجلس للتعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب، داعيًا للالتفاف حول الجيش الوطني ومؤازرته في حربه على الارهاب.

ودعا في كلمته الموجهة إلى الشعب الليبي إلى الوقوف مع قواتهم المسلحة ودعم عملية تحرير طرابلس، والحفاظ على وحدة التراب الليبي.

كما دعا صالح قادة العالم للمحافظة على أموال ليبيا المجمدة ورفع حظر التسليح على الجيش كونه الضامن والمدافع عن الديمقراطية، مؤكدًا أنه سيتم الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد أن ينهي الجيش عملية تحرير طرابلس.

ويعقد مجلس النواب اليوم السبت أول جلسة رسمية له بمقره الدستوري بمدينة بنغازي عقب تحريرها من الجماعات الإرهابية.