الليبية للإغاثة تقف على احتياجات النازحين في القربوللي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّنت الهيئة الليبية للإغاثة فرع طرابلس، مع شريكتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم السبت، من الوقوف على احتياجات العائلات النازحة، من مناطق الاشتباكات والمتواجدين في منطقة القربوللي شرق طرابلس.

ويبلغ عدد تلك العائلات، التي تم تلبية احتياجاتهم حتى الآن (50 عائلة)، وكانوا في حاجة إلى المساعدة العاجلة، ولازال الاحتياج مستمرا لعدد (30 عائلة) أخرى في هذه المنطقة .

وكان فريق العمليات بالفرع، وبدعمٍ من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( UNHCR )،قد تمكن ــ في وقت سابق ــ من تقديم مساعدات إيوائية للأسر النازحة من منطقة العزيزية.

وأوضح مدير فرع الهيئة في طرابلس “خالد المرغني”، أن عدد النازحين من المنطقة بلغ (150) عائلة، أي (724) فردًا، مشيرًا إلى أنهم متواجدين الآن، داخل البيوت والمزارع في كل من:- العامرية والصابرية والمعمورة.

وأضاف “المرغني” أن عدد النزوح من العزيزية لازال في ازدياد، مؤكدًا أن فريق الهيئة الليبية للإغاثة فرع طرابلس، مستمرٌ في إيجاد ممر آمن لعبور النازحين، ويبحث على إيجاد أماكن آمنة للسكن .