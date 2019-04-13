تبرّع بكل ممتلكاته وطالب بالاهتمام بوالديه .. تعرّف على وصية ملازم بالجيش الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

“عالجوا أمي وأبي واهتموا بهم لأني ابنهم الوحيد”، هذه العبارات، كتبها أحد جنود القوات المسلحة العربية الليبية، كـ “وصية” له، عقب توجهه للعاصمة طرابلس؛ حتى يخوض معارك مسلحة؛ وذلك لتحريرها من المليشيات التي عاثت فيها فسادًا.

“رياض أكرم المسماري” هو ملازم ثانٍ، أحد أبناء مدينة بنغازي، قُتل خلال المواجهات المسلحة، التي تشهدها طرابلس منذ مطلع شهر أبريل الجاري، كتب وصيته بخط يده، وبين فيها أنه يريد إقامة زفاف له، بدل العزاء بعد وفاته.

وأوصى “المسماري” بالتبرع بمرتبه وسيارته، وكل ما يملك لبيت من بيوت الله، وطلب الدعاء له بالرحمة بعد وفاته.

وفي ختام وصيته كتب قائلًا “دمنا ذخرًا لهذا الوطن الحبيب ليبيا حفظها الله، لاتنسوا أبناءكم من الجيش الليبي”.