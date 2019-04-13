الأهلي بنغازي ينافس النّصر على كأس المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

سينافس فريق الأهلي بنغازي، غريمه التقليدي النصر، في نهائي المنطقة الثانية، لمسابقة كأس ليبيا لكرة اليد مساء اليوم السبت ، على أرضية صالة نادي النجمة الرياضي.

وقرر الاتحاد الليبي لكرة اليد، إقامة المباراة من دون حضور الجمهور .

وتأهل الأهلي، للنهائي عقب تفوقه على نظيره، فريق بنغازي الجديدة بنتيجة (29-25)، فيما تأهل فريق النصر، بعد فوزه على فريق النجمة بنتيجة (26-25) في الدور النصف نهائي للمسابقة.

من جهة أخرى، أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، لقاء الاتحاد والجزيرة في نهائي كأس المنطقة الأولى؛ بسبب سوء الأحوال الأمنية في العاصمة طرابلس.

وكان فريق الاتحاد، قد تأهل على حساب فريق الأهلي طرابلس، فيما جاء تأهل فريق الجزيرة على حساب فريق اتحاد الشرطة.