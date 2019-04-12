مليشيات طرابلس تستخدم الأطفال للإيقاع بقوات حفتر

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

يدفع الأطفال في ليبيا الثمن الباهظ، نتيجة الوضع السياسي والأمني المتردي، وهو ما يهدد وجود جيل يعول عليه بناء ليبيا من جديد.

وكانت حسابات مقربة من مليشيات طرابلس،قد نشرت صورة للطفل “عبد الباري عبد الكبير سويسي” والذي بلّغت أسرته عن غيابه وفقدانه في التاسع من أبريل الجاري، وهو يرتدي زي عسكري، على أساس أنه تم القبض عليه، وهو يقاتل مع القوات التابعة لجيش حفتر .

والطفل ” سويسي ” هو من سكان منطقة قصر بن غشير بطرابلس، والتي أعلنت قوات الجيش السيطرة عليها في اليومين الماضيين .

وتستخدم المليشيات في طرابلس هذه الطريقة؛ لتوريط قوات حفتر أمام العالم، بأنه يقوم بإقحام الأطفال في الحرب الدائرة في ليبيا،

ويعيش الأطفال في ليبيا حالة مأساوية، وأن حالات القتل والخطف تجلّت في حالات كثيرة لتصفية الحسابات السياسية أو المساومة.

يذكر بأن مليشيات طرابلس والقنوات التابعة لتلك الجماعات، قد بثت مقاطع فيديو تُظهرعددا من الأطفال، على أنهم جنود تابعين للقوات المسلحة .

بالإضافة إلى أن هناك صور صادمة لأطفال يحملون السلاح، يزج بهم في ساحات معارك، المليشيات في ليبيا، فهي لا يعنيها القانون الدولي ولا المواثيق الخاصة بالأطفال، فتلجأ لتسليح الأطفال بعد غسل أدمغتهم، بأفكار تتناسب وأجندتها السياسية.

وظاهرة تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة، تعدّ موضوع خطير جدا وهو وفقا للقانون الدولي جريمة ضد الإنسانية.

وناشدت منظمة اليونيسيف، جميع الفرقاء في ليبيا إلى عدم إشراك الأطفال في النزاع المسلح، والذي يعد جريمة ضد الإنسانية، لها تبعات قانونية ويقع مرتكبها تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية.

فكل من يجند طفلا معرض للملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى امكانية المحاسبة في المحاكم الوطنية، وفقا للتشريع خاصة إذا لاحظ التشريع هذا الأمر.

ودعت المنظمة إلى تسريح جميع من هم دون الثامنة عشرة من العمر، فتعريف الطفل وفقا للمادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها ليبيا عام 1993م، وأصبحت بالتالي جزءا لا يتجزأ من التشريع الليبي، أن الطفل هو من لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر.

تداعيات

وعن أبرز تداعيات تجنيد الأطفال، أوضح الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن عدم النضج العقلي المدني، بخطورة حمل الأطفال للسلاح بين أفراد المجتمع، له تداعيات سلبية مستقبلاً، فالجيل الأصغر سناً يقتدي بذلك الجيل الأكبر، لأنه يرى فيه القدوة التي يجب أن يكون عليها، وبهذا يُعلم المجتمع بعضه البعض حمل السلاح والاتجار به، الأمـر الذي سيترك مخلفات تزيد من زعزعة الأمن والاستقرار والتنمية.

الجدير بالذكر أن استخدام الأطفال يتفشى في تنظيم الدولة، حيث أن الأطفال والمراهقين هم الأكثر استهدافاً واستخداماً في المظاهرات السياسية والمؤدلجة، في ميادين وساحات الثورة.

وشدد الحر على أن القوانين الدولية تستوجب تطبيق الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة في النزاعات المسلّحة وإبعاد الأطفال عنها وكفالة وصولهم إلى الأماكن الآمنة وتوفير سبل الحماية لهم صحياً واجتماعياً وتعليمياً، وجمع شمل أسرهم والامتناع عن إشراكهم وتجنيدهم في العمليات الحربية، وتأهيلهم وتدريبهم، وبغير ذلك فإن الطفولة ستكون في مستنقع الإرهاب أو في طي النسيان .

معالجة هذه الظاهرة بحاجة لتكاثف جهود المجتمع الليبي، والدولة في الدرجة الأولى بغض النظر عن دعم المجتمع الدولي، فالمستوى المعيشي المتدني لبعض الأسر الليبية ورغبة الأسرة الفقيرة أيضا في الحصول على المال، بغض النظر عن نوع وخطورة العمل وظروفه يشجع على انخراط الأطفال في الجماعات الإرهابية والانقطاع عن التعليم .