صندوق موازنة الأسعار يرسل قافلة من السلع التموينية لبلديات الجفرة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة “عبدالله الثني”، أمس الخميس، تعليماته لصندوق موازنة الأسعار، بشأن إحالة مخصصات السلع الأساسية للبلديات، التي تتبع الحكومة.

وقام صندوق موازنة الأسعار، بإحالة مخصصات البلديات من السلع الأساسية، لكل من ( هون _ ودان _ سوكنة _ زلة _ الفقهاء ) ، حيثُ تم تسيير القافلة بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات “عبد السلام البدري” ومدير عام الصندوق المكلف “جمال عويد”.

ويأتي ذلك بعد أن عانت هذه البلديات والمناطق، من ويلات سيطرة التنظيمات الإرهابية والعصابات الخارجة عن القانون، التي تقوم بالسلب والنهب، قبل أن يبسط الجيش الليبي سيطرته عليها.