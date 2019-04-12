الأحد المقبل.. انطلاق خطة أمنية جديدة لحماية بنغازي من الإرهاب

الأحد المقبل.. انطلاق خطة أمنية جديدة لحماية بنغازي من الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

اجتمع مدير أمن بنغازي عميد “عادل عبدالعزيز”، أمس الخميس، مع رؤساء الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي، لوضع خطة أمنية تضم جميع الأجهزة الأمنية؛ وذلك لمنع وقوع أي جرائم إرهابية، في ظل تقدم القوات المسلحة في الجهة الغربية، وكذلك بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على عدة مواضيع من ضمنها التشديد على البوابات وتكثيف إجراءات التفتيش، والتعميم على جميع المراكز والأقسام بالمديرية، في حالة جرائم القتل حتى تتم المحافظة على مسرح الجريمة.

وتطرق الاجتماع إلى الهجرة غير الشرعية وطرق استجلاب الأجانب إلى مدينة بنغازي، بطرق غير قانونية، والقضاء على هذه الظاهرة المنتشرة، بالإضافة إلى ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، وطبيعة العمل معهم وأيضاً حماية مقراتهم .

كما تطرق إلى التركيز على المقرات المفتوحة، للقوات المسلحة التي أصبحت بؤر للفساد ولابد من إقفالها

وفي نهاية الاجتماع، تم إعداد خطة أمنية محكمة من قبل الأجهزة برئاسة مدير أمن بنغازي وسيكون مباشرة عملها يوم الأحد المقبل .