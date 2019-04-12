مكتب المشروعات بنغازي يتابع الهبوط بالطريق الدائري الثالث (السريع)

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف المجلس التسييري لبلدية بنغازي، مدير مكتب المشروعات بالبلدية “أسامة الكزة” ورئيس غرفة الطوارئ بنغازي حكم عبد المالك؛ لمتابعة الأسباب وراء الهبوط الحاصل بالطريق الدائري الثالث “الطريق السريع”.

وذكر مكتب الإعلام ببلدية بنغازي، أنه بعد معاينة المكان تم الاتفاق على السرعة في معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الهبوط ، وإعداد خطة عمل بحيث لا يحدث الازدحام في الطريق السريع أثناء فترة الصيانة.

وأضاف، أن المكتب سيقوم بالتنويه عند البدء بأعمال الصيانة في وقتها.