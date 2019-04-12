 بــ”500″ألف يورو .. ألمانيا تدعم جهود حماية المدنيين في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”، اليوم الجمعة، إن بلاده ساهمت بمبلغ 500 ألف يورو، لتمويل الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا.

وأشار “أوفستشا” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إلى أنّه على جميع الأطراف، أن تتعاون لحماية المدينة، وتضمن سلامتهم؛ وذلك بفتح المجال لوصول العاملين في المجال الإنساني.

وأضاف السفير الألماني، أن بلاده وفّرت نصف مليون يورو، بناء على طلب طارئ من الأمم المتحدة لتمويل الخدمة الجوية الإنسانية، التابعة للأمم المتحدة مما يتيح الاستجابة المستمرة في المناطق المتأثرة.