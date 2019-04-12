كوريا الجنوبيّة تسحب دبلوماسيها من طرابلس 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أنها سحبت جميع دبلوماسي سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، أن الدبلوماسيين تم نقلتهم إلى تونس؛ بسبب تزايد سوء الأوضاع الأمنية في طرابلس .

وأوضحت الوكالة الكورية، أن جميع دبلوماسييها بمن فيهم السفير الكوري لدى ليبيا، “تشوي سونج- يو”، غادروا ليبيا وانتقلوا إلى مكتب مؤقت في تونس، عند الساعة الثانية فجراليوم بتوقيت ليبيا.

علما بأن الجيش الليبي بقيادة المشير “خليفة حفتر”، قد بدأ في الرابع من الشهر الجاري عملية عسكرية باسم “طوفان الكرامة” تهدف لتطهير طرابلس من التنظيمات المسلحة .

وردا على هذه العملية، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني” فائز السراج” النفيرالعام ليتصدى قوات الجيش .