مادي : الأوضاع العسكرية تسيير بشكل جيد عند محاورالقتال في طرابلس 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال آمرالمنطقة الغربية العسكرية، اللواء “إدريس مادي”، إنّ الأوضاع في محاور القتال تسيير بشكل جيد وسط تقدم كبير لقوات الجيش، مشيرًا إلى انهيار المليشيات المسلحة في محاور القتال المختلفة؛ بسبب احتراف القوات المسلحة، التي تتمتع بخبرات كبيرة لخوضها معارك ضد المليشيات والجماعة المتطرفة في شرق وجنوب البلاد .

وأشار “مادي” في تصريح لصحيفة اليوم السابع المصرية، إلى أن غالبية المليشيات التي تتمركز فى طرابلس مؤدلجة، ولن تستطيع الصمود كثيرا أمام تقدم الجيش؛ لعدم امتلاكها الخبرة العسكرية الكافية والخبرات اللازمة لمواجهة الجيش، الذي يعمل على استدراج هذه المليشيات، واستنزاف قدراتها بالقتال خارج المدن السكنية في ضواحي العاصمة طرابلس، كي لا تتعرض العاصمة للخراب والدمار.

وأضاف اللواء “مادي” أن تنظيمات داعش والقاعدة والإخوان وأنصار الشريعة، تجمعها مصلحة واحدة ولديهم اتفاق في الأهداف والعقيدة والمصالح، مؤكدا أن هذه التنظيمات ليس لها أي حاضنة شعبية، في العاصمة طرابلس، والشعب الليبي يرفض تواجدهم في البلاد.

وكشف “مادي” عن ورود معلومات لقوات الجيش تفضي إلى قيام دول إقليمية تعمل على مدار الساعة، لتوفير الدعم المالي واللوجيستي للمليشيات، إلا أن صعوبة تواجههم في إيصال هذا الدعم، مؤكدا أن أي تحركات ستجري، سيتم رصدها وتدميرها على الفور، مشيرا إلى أن غرفة عمليات تحرير المنطقة الغربية، تعمل على تأمين الحدود البرية والبحرية والمجال الجوية، بمشاركة الوحدات العسكرية، وبدعم من أبناء طرابلس، مؤكدا أن عملية الجيش موجهة ضد الإرهاب في طرابلس، وسط اختطاف قرار المجلس الرئاسي، الذي يقبع تحت سلطة المليشيات المسلحة، التي تفرض على أعضاء الرئاسي وفي مقدمتهم “فائز السراج”، الذي لا يمتلك قراره .