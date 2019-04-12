الحاسي: لدينا خطة ستفاجئ المجموعات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقوات المسلحة اللواء عبد السلام الحاسي، أن لدى الجيش خطة ستفاجئ المجموعات المسلحة في طرابلس خلال الأيام القادمة.

وقال الحاسي إن تحرك الجيش المرتقب سيضعف المجموعات المسلحة بدرجة كبيرة، مضيفًا أن الجيش الوطني يتقدم بشكل كبير في جبهات القتال.

وذكر الحاسي أن المجلس الرئاسي قام بتخصيص مبلغ ملياري دينار على شكل اعتمادات مالية للمجموعات المسلحة في طرابلس ومصراتة، معتبرا هذا الفعل “سرقة لأموال ليبيا”.

ولفت إلى أن المجموعات المسلحة تتمركز في أحياء العاصمة وبالتالي تشكل تهديدا لحياة المدنيين، مؤكدا بالوقت ذاته أن قوات الجيش الوطني عازمة على مواصلة معركتها ضد الإرهاب ولن تلتفت لدعوات وقف العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن القيادة العامة ترفض التفاوض مع المجموعات المسلحة أو الإرهابية وتصر على الاستمرار بالعملية حتى تطهير ليبيا من الإرهاب.