الحاسي: لدينا خطة ستفاجئ المجموعات المسلحة في طرابلس

134

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقوات المسلحة اللواء عبد السلام الحاسي، أن لدى الجيش خطة ستفاجئ المجموعات المسلحة في طرابلس خلال الأيام القادمة.

وقال الحاسي إن تحرك الجيش المرتقب سيضعف المجموعات المسلحة بدرجة كبيرة، مضيفًا أن الجيش الوطني يتقدم بشكل كبير في جبهات القتال.

وذكر الحاسي أن المجلس الرئاسي قام بتخصيص مبلغ ملياري دينار على شكل اعتمادات مالية للمجموعات المسلحة في طرابلس ومصراتة، معتبرا هذا الفعل “سرقة لأموال ليبيا”.

ولفت إلى أن المجموعات المسلحة تتمركز في أحياء العاصمة وبالتالي تشكل تهديدا لحياة المدنيين، مؤكدا بالوقت ذاته أن قوات الجيش الوطني عازمة على مواصلة معركتها ضد الإرهاب ولن تلتفت لدعوات وقف العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن القيادة العامة ترفض التفاوض مع المجموعات المسلحة أو الإرهابية وتصر على الاستمرار بالعملية حتى تطهير ليبيا من الإرهاب.

المزيد من الأخبار

صندوق موازنة الأسعار يرسل قافلة من السلع التموينية لبلديات الجفرة

الأحد المقبل.. انطلاق خطة أمنية جديدة لحماية بنغازي من الإرهاب 

مكتب المشروعات بنغازي يتابع الهبوط بالطريق الدائري الثالث (السريع)

 بــ”500″ألف يورو .. ألمانيا تدعم جهود حماية المدنيين في ليبيا

المزيد

صندوق موازنة الأسعار يرسل قافلة من السلع التموينية لبلديات…

الأحد المقبل.. انطلاق خطة أمنية جديدة لحماية بنغازي من…

مكتب المشروعات بنغازي يتابع الهبوط بالطريق الدائري الثالث…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24