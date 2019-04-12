المسماري : القوات المسلحة تقاتل تنظيم القاعدة و”داعش” في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن مواجه القوات المسلحة لعناصر تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي بكافة أجنحته بالتنسيق مع جيش الصحراء بشكل مباشر في طرابلس”.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي الاستثنائي له اليوم الجمعة ، أنه ظهرت قيادات من الصف الأول للقاعدة في طرابلس خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الجماعات المسلحة استهدفت منازل المدنيين، وعلى المجتمع الدولي منع هذه الدول من دعم الجماعات الإرهابية في طرابلس”.

ودعا المسماري المجلس الانتقالي في السودان للتعاون من أجل محاربة التنظيمات الإرهابية، و الحكومة السودانية السابقة كانت تدعم الجماعات المسلحة في طرابلس.

وأضاف المسماري ، أن الهاجس الأول لدينا هو الحفاظ على حياة المدنيين، وهناك دول شاركت في تدريب وتسليح الجماعات المسلحة في طرابلس .

وكشف عن وجود دول تدعم الإرهابيين في طرابلس تميلا وتسليحا وتدريبا وإعلاما مضللا وغطاء سياسيا، لافتًا إلى رصد طائرات تحمل الأسلحة للإرهابيين انطلقت من الخرطوم المدة الماضية .

وأوضح المسماري أن هناك دول تغامر بمستقبل مصالحها واستثماراتها مع ليبيا ولديها عقود مع ليبيا بعشرات المليارات وهي تغامر بمستقبل شركاتها ومصلحها مع بلادنا من خلال دعمهم للمجموعات الإرهابية .

ولفت إلى أنه لو رجعنا للاتفاق السياسي في الصخيرات لوجدنا أن أهم بنوده حل الميليشيات في طرابلس، والاتفاق تم برعاية الأمم المتحدة ولكنهم مازالوا يفخرون بهذا الاتفاق المعيب .

وأكد المسماري أن دعم بعض الدول للإرهاب لن يثني الجيش عن حربه على الإرهاب وإن زاد عمر المعركة وزاد عدد الضحايا، لافتًا إلى أن العمليات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سارت بشكل جيد جدًا، والمحاور السبعة تتقدم لطرابس بالرغم من دفاعات قوات الوفاق المتحالفة مع الجماعات الإرهابية وقصف طيران مصراتة .

وأشار إلى أن قواتنا المسلحة تتقدم تحت غطاء جوي، وقصفنا مواقع للعدو في تاجوراء وعين زارة والمطار والنجيلة والسواني، منوهًا إلى أن المعارك مستمرة على طول اليوم ليلا ونهارا، وتمكنت القوات من السيطرة على 140 كليلو متر هو طول خط النار .

المسماري قال إن هناك محاولات لإلصاق بعض الجرائم في طرابلس للجيش الوطني ومنها استهداف منزل في اطراف طرابلس والذي قصف بطائرات مصراتة وهناك فيديو يوضح ذلك .