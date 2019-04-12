قيادات من “داعش” والمطلوبين محليًا ودوليًا تتحالف مع قوات الوفاق في طرابلس

قيادات من “داعش” والمطلوبين محليًا ودوليًا تتحالف مع قوات الوفاق في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن القيادي المؤسس في مايسمى مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي ” زياد بلعم” وصوله إلى طرابلس للقتال في صف القوات الموالية لحكومة الوفاق ضد القوات المسلحة .

وظهر بلعم وهو يرتدي الزي العسكري ويستقل سيارة مسلحة تحمل شعار كتيبة “المرسى” التي يقودها المدعو “صلاح بادي” وشاركت في اشتباكات بمنطقة خلة الفرجان .

وتوعد بلعم في تسجيله الذي نشرته حسابات وكتائب موالية لمجالس الشورى بالثأر للإرهابي وسام بن حميد الذي عقد بيعة قتال لتنظيم داعش وفقاً لما أكده القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبدالرزاق العرادي يوم مقتل بن حميد .

كما توعد الإرهابي بلعم بالثأر للقيادي المؤسس الآخر في مجلس شورى ثوار بنغازي المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي “جلال المخزوم” المقرب من الإرهابي “محمد الزهاوي” المسؤول العام السابق لتنظيم أنصار الشريعة المصنف على لوائح عقوبات مجلس الامن الأمن .

ظهور الإرهابي “زياد بلعم” آمر كتيبة الزنتان التابعة لمجلس شورى بنغازي في مقطع فيديو يتوعد خلاله القوات المسلحة ويؤكد مشاركة سرايا الدفاع عن بنغازي للمشاركة ضد القوات المسلحة في طرابلس .

وفي ذات الشأن، نشر الإرهابي المدعو ” سليمان الجهاني ” الملقب “الكوم” صورة عبر حسابه توضح تواجده في محور عين زاره وبرفقته الإرهابي ” مهند الحاسي ” الملقب “فطيس” أحد مقاتلي مجلس شورى بنغازي .

يذكر أن “سليمان الجهاني” هو أحد مقاتلي مجلس شورى بنغازي ومتهم في قضية إغتيال الشرطي”وليد نجم ” والذي تم اغتياله عام 2014 بمدينة بنغازي .

يشار إلى أن الجهاني تعرض لإصابة في اليد اليمنى عام 2017 بمحور البلاد مما أدى إلى فراره خارج مدينة بنغازي .

كما نشرت حسابات مقربة من مجلس شورى بنغازي تنعي الإرهابي “أحمد سالم المعداني” الذي قتل في معارك يوم أمس ضد القوات المسلحة .

يذكر أن الإرهابي ” المعداني” من سكان منطقة القوارشة وهو أحد مقاتلي كتيبة ليبيا الحرة التابعة لمجلس شورى بنغازي، وهو شقيق الإرهابي المدعو “منذر المعداني” الذي قتل عام 2016 في معارك ضد القوات المسلحة بمحور سوق الحوت .

وبهذا يكون “المعداني” ثاني قتيل من مجلس الشورى في معارك طرابلس بعد الإعلان عن مقتل الإرهابي “خالد المغربي ” يوم الأمس .

وأعلن القيادي بمجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي “سعد عبد السلام الطيرة ” المشاركة ضد القوات المسلحة في طرابلس، وهو أحد المشاركين مع سرايا الدفاع ويآمر سرية درنة الإرهابية .

وفي السياق ذاته، أكدت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول مشاركة إرهابيون ومطلوبون دوليًا في اشتباكات طرابلس ضد الجيش منهم المهرب المعروف “عبدالرحمن الميلادي” المعاقب فرنسياً وأممياً و”صلاح بادي” و”إبراهيم جضران” وغيرهم من المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين ظهروا في المعارك بصفوف قوات الوفاق، وعلى رأسهم زياد بلعم .

ونفت فرنسا عرقلتها إصدار بيان مشترك للاتحاد الأوروبي يدعو الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، لوقف العملية العسكرية في العاصمة طرابلس، التي تتمركز فيها قوات الوفاق والمليشيات المتحالفة معها .

وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان رسمي اليوم الخميس ، حول عرقلة فرنسا لإصدار البيان : “هذا ادعاء خاطئ، فرنسا طلبت بأن يتم تعزيز النص بثلاث نقاط مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ألا وهي وضع المهاجرين، وتورط بعض المجموعات والأشخاص الموضوعين على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات بسبب أعمالهم الإرهابية بأعمال القتال وذلك في إشارة منها لـ مشاركة مصنفين دولياً على لائحة العقوبات مثل المهرب المعروف عبدالرحمن الميلادي المعاقب فرنسياً وأممياً وقائد لواء الصمود صلاح بادي وإبراهيم جضران وغيرهم من المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين ظهروا في المعارك بصفوف قوات الوفاق وعلى رأسهم زياد بلعم .

كما أكدت فرنسا بأنها اشترطت ضرورة التوصل لحل سياسي تحت سلطة الأمم المتحدة وفقا لتعهدات الأطراف المتخذة في باريس وباليرمو وأبو ظبي.