المدعي العام العسكري يأمر بالقبض على العديد من الشخصيات بينهم أعضاء المجلس الرئاسي

المدعي العام العسكري يأمر بالقبض على العديد من الشخصيات بينهم أعضاء المجلس الرئاسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر المدعي العسكري أمر قبض على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وأعضاء المجلس أحمد معيتيق، وموسى الكوني، وعبد السلام كجمان، ومحمد عماري زايد، وأحمد حمزة المهدي.

وتضمن الأمر القبض على عسكريين، إضافة إلى الصادق عبدالرحمن الغرياني.

وجاء أمر القبض لضلوعهم في تفتيت البلاد وإنشاء تشكيلات مسلحة غير مشروعة، والقيام بعمليات إرهابية وتمويل الإرهاب،

وأكد المدعي العسكري، أن الجماعات الإرهابية والتشكيلات غير المشروعة ارتكبت جرائم داخل التراب الليبي بدعم من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وحكومة الانقاذ غير المعترف بهم دوليا.