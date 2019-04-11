بسبب دعمها لتحركات الجيش في طرابلس .. إغلاق منظومة مبيعات الخطوط  الأفريقية بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت الخطوط الجوية الأفريقية فرع المنطقة الشرقية إغلاق منظومة مبيعات الشركة من قبل مجلس الإدارة الرئيسي بطرابلس، وذلك بعد صدور بيان تأييد الشركة لتحركات القوات المسلحة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس .

وتابع المكتب الإعلامي قوله إن الشركة ستلاحق كل أعضاء هذا المجلس وكل من يتعامل معهم قضائياً .

وكانت الخطوط الجوية الأفريقية فرع المنطقة الشرقية أعلنت دعمها الكامل للعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر داخل طرابلس لمحاربة الإرهاب والمليشيات الخارجة عن القانون .

جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة، وقالت الشركة في بيانها إنها مستعدة لتقديم كافة الخدمات لدعم ومساندة القوات المسلحة في عملية تحرير العاصمة من الإرهاب .

كما توجه البيان بالشكر لكافة منسبي الشركة في المنطقة الغربية على مجهوداتهم لإتمام العمل في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة الغربية خاصة في ظل وجود المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون .