اللواء”73″مشاة يسيطر على كوبري وادي الربيع

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أخبار ليبيا24

أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء”73″مشاة المنذر الخرطوش اليوم الخميس أن القوات المسلحة تسيطر على كوبري وادي الربيع.

وأضاف الخرطوش أنه رغم الضربات الجوية إلا أن الأمور ممتازة جدا ومعنويات الجنود تعانق السماء، مؤكدًا أن قوات الوفاق تحاول منذ الصباح لاسترجاعه ولكن لم تتمكن من ذلك.

وكان طيران الوفاق حاول استهداف آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني وآمر الكتيبة 153 مشاة العقيد عبدالحميد ارجيعه في سوق الأحد بسلاح الجو.

يشار إلى أن القوات المسلحة لاتزال منذ مايقارب الأسبوع تخوض معارك شرسة ضد قوات الوفاق عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عملية تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

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