انتشال عدد من الألغام ومخلفات للحرب في العمارات الصينية غرب بنغازي

انتشال عدد من الألغام ومخلفات للحرب في العمارات الصينية غرب بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن فريق نزع الألغام بمؤسسة “لا للألغام ومخلفات الحرب” من تفكيك 4 قذائف خلال الأيام الماضية بالعمارات الصينية المحاذية لطريق طرابلس بعد بوابة القوارشة غرب بنغازي .

وقال عضو مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب خليفة العبيدي إن فريق نزع الألغام بالمؤسسة تمكن من العثور على ملغمه تتكون من مساطر مقرونة بــ”دانات هاوتزر 155مل”، وعدد 2 حقائق متفجرة.

وأوضح العبيدي – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن هذه الألغام تسببت في نفوق عدد من الأغنام نتيجة انفجار لغم في ذات المكان .

وأضاف أن فريق المؤسسة لم يعاين المنطقة حينها لأنهم لا يمتلكون كاشفة ألغام، ولكنهم بدفع الحس الوطني والإنساني بادر في الدخول إلى المكان، لنفاجأ بوجود أربعة ملاغم مزروعة في محيط 500 متر، اثنان منها مقرونات بحقيبة لغم دبابات وزنها 6.400 كلج .

وأشار العبيدي إلى أن اللغمين الآخرين كانتا مزودتان بدانة هاوزر155 وهي أكبر قذيفة مدفعية في السلاح الليبي، إضافة إلى العثور على ذخائر وقنابل غير منفجرة .

وقال العبيدي:” حاليا نعمل على إجراء اتصالاتنا في إمكانية للحصول على كاشفات ألغام تساعدنا في تمشيط المنطقة بالكامل لتجنب حدوث أي كوارث لا سامح الله .

وحذرت المؤسسة المواطنين بخطورة التجول بالمناطق المحرره والتي دارت فيها المعارك الأخيرة على التنظيمات الإرهابية ببنغازي لأنها ملوثة بالملاغم ولم يتم التخلص منها كلها .

الجدير بالذكر أن مؤسسة “لا لنزع الألغام ومخلفات الحرب” هي مؤسسة مدنية لا تتلقى أى دعم من الدولة يقوم عليها عدد من الشباب بإمكانيات ذاتية متواضعة .