وزير الحكم المحلي بالمؤقتة يناقش مشاريع بلدية طبرق المتعثرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة عادل الزائدي، اليوم الخميس، مع المجلس التسييري لبلدية طبرق، المشاريع المتعثرة والتي تبلغ قيمتها 12 مليون دينار رصدتها الحكومة لحل العديد من المختنقات.

وتطرق الزائدي، خلال الاجتماع الذي عقده ببلدية طبرق بحضور عميد البلدية ووزير الصحة سعد عقوب، المكلف بمتابعة مشاريع بلدية طبرق، إلى مشروع تدوير القمامة والذي أكد أنه من ضمن المشاريع الذي يعد أحد الحلول المثلى لحل مشاكل القمامة في ليبيا.

وبحث الوزير مع عميد جامعة طبرق والمركز الطبي والحرس البلدي ومصلحة الأملاك والتخطيط العمراني عدد من المشاكل التي تخص هذه القطاعات بالمدينة.

وطالب المجلس التسييري ببلدية طبرق، وزير الحكم المحلي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية الخاصة بمحطتي تحلية المياه وتوليد الكهرباء لحل المشاكل المتعلقة بهاتين المحطتين بعد أن تم توفير المواقع الخاصة بهذه المحطات.