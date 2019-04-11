انطلاق منافسات كأس ليبيا لكرة القدم في بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

سُحبت صباح اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الفرعي بنغازي، قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس ليبيا لكرة القدم لفرق منطقة بنغازي وأسفرت القرعة عن 11 مباراة.

وتنطلق المنافسات الجمعة، بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي النجمة مع السد، ويقابل أطلس نظيره بنغازي ج، ويواجه قاريونس منافسه المروج، وتقام يوم الأحد مباراة واحده يلتقي فيها السواحل وبوعطني.

هذا ويلتقي السواعد مع بودريسة، يوم الاثنين، وفِي ذات الموعد يقابل النجوم بنغازي منافسه الحرية، وتتواصل المباريات يوم الثلاثاء، بلقاء الرجمة والهدف ولقاء العروبة والسلاوي.

وتختتم منافسات الدوري التمهيدي الأول بثلاث مباريات، يواجه فيها الطيران فريق النجم الساحلي ويقابل الوحدة منافسه الشعلة ويستقبل

السهول فريق شمال بنغازي.

وكانت القرعة قد أعفت فريق المجاهد من اللعب في الدور التمهيدي الأول.