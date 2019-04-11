الاتحاد المصراتي يحقق الترتيب الخامس في البطولة الأفريقية للطائرة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الاتحاد المصراتي، الترتيب الخامس في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة، عقب تفوقه مساء الأربعاء على منافسه نيمو ستار الأوغندي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة تحديد المركزين الرابع والخامس .

وجاء فوز الاتحاد المصراتي بواقع (25 – 23 ) – (22-25) – (25-23) – (25-20).

وكان فريق الاتحاد المصراتي قد وصل للمنافسة على الترتيب الرابع بعد فوزه مساء الثلاثاء على جاره ، فريق أساريا، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط (25-20) – (25-17) – (25-18) – (25-23)، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي يستضيفها الأهلي المصري.

وشاركت في البطولة 4 فرق ليبية، هي الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.

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