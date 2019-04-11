الثني يبحث احتياجات بلديتي طبرق وسرت

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أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مجلس وزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أمس الأربعاء، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة احتياجات بلديتي طبرق وسرت.

وناقش الثني مع عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق مفتاح الشاعري، وعضو مجلس النواب عن دائرة سرت حسن الزرقة كافة الأمور المتعلقة بأوضاع البلدتين وسير العمل بهما.

وأطلع رئيس الحكومة، على سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة والعوائق التي تواجه سير عملها وكيفية حلحلتها لضمان سير عمل هذه المشاريع على أكمل وجه في البلديتين.

 

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