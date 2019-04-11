بالفيديو .. مصدر عسكري يوضح حقيقة أسر آمر الكتيبة الثامنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

فند مصدر عسكري، أسر آمر الكتيبة الثامنة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية بالعاصمة طرابلس من قبل المليشيات المسلحة.

وأوضح المصدر لـ”أخبار ليبيا 24″، أن إحدى المجموعات التابعة لكتيبة النواصي، إحدى المليشيات المسلحة التي تشارك في القتال ضد قوات الجيش الليبي، أعلنت عن استسلامها وخضوعها تحت أمرة القيادة إذا جرى التفاوض معهم.

وأضاف، أنه بمجرد إرسال شخصية عسكرية تابعة للقوات المسلحة للتفاوض معهم جرى تصوير مقطع مرئي للمفاوض على أنه أسير وسلم نفسه وعتاده إضافة إلى آخرين معه.

وأشار المصدر العسكري، إلى أن تلك المليشيات حملت في نيتها خيانة قوات الجيش الليبي، عبر تلك الحيلة، إلا أن القوات المسلحة كانت لهم بالمرصاد.