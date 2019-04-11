الأهلي طرابلس يُتوج ببرونزية أفريقيا للطائرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تُوج الأهلي طرابلس، أمس الأربعاء، بالميدالية البرونزية، في بطولة أفريقيا للأندية في الكرة الطائرة، المقامة حاليًا في مصر.

وتغلب الأهلي طرابلس، على نظيره السويحلي في دربي ليبي خالص بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، بواقع 25-20، و19-25، و25-20، و25-21، في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وكان الأهلي المصري قد صعد لنهائي البطولة بعدما تغلب، يوم الاثنين الماضي، على السويحلي بنتيجة أشواط 3-1، فيما تأهل سموحة بعدما هزم الأهلي طرابلس بـ 3 أشواط.