الأهلي طرابلس يُتوج ببرونزية أفريقيا للطائرة

10

أخبار ليبيا 24 – خاص

تُوج الأهلي طرابلس، أمس الأربعاء، بالميدالية البرونزية، في بطولة أفريقيا للأندية في الكرة الطائرة، المقامة حاليًا في مصر.

وتغلب الأهلي طرابلس، على نظيره السويحلي في دربي ليبي خالص بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، بواقع 25-20، و19-25، و25-20، و25-21، في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وكان الأهلي المصري قد صعد لنهائي البطولة بعدما تغلب، يوم الاثنين الماضي، على السويحلي بنتيجة أشواط 3-1، فيما تأهل سموحة بعدما هزم الأهلي طرابلس بـ 3 أشواط.

 

المزيد من الأخبار

الاتحاد المصراتي يحقق الترتيب الخامس في البطولة الأفريقية للطائرة

الصقور يقترب من الدوري الممتاز 

ريال مدريد ينظم معسكر لـ 2500 طفل فلسطيني

تعرف على قرار لجنة الاستئناف حول مباراة السويحلي والمدينة

المزيد

الاتحاد المصراتي يحقق الترتيب الخامس في البطولة الأفريقية…

الصقور يقترب من الدوري الممتاز 

ريال مدريد ينظم معسكر لـ 2500 طفل فلسطيني

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24