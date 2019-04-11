ريال مدريد ينظم معسكر لـ 2500 طفل فلسطيني

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد نادي ريال مدريد الأسباني، لإقامة معسكر تدريبي كبير في العاصمة الفلسطينية القدس بمشاركة 2500 طفل فلسطيني وهو أكبر معسكر للنادي الملكي خارج أسبانيا.

وأعلن نادي العاصمة الإسبانية عن المعسكر في حفل نُظم في مدريد، وتم الكشف خلاله عن توقيع مذكرة تفاهم بين نادي ريال مدريد ومؤسسة القدس للتنمية.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي ريال مدريد خوليو غونزاليس خلال كلمته بالحفل – التزام النادي بأطفال فلسطين الذين يحق لهم العيش بحرية واستقلال وأمان كباقي أطفال العالم.

من جهته، قدم عضو مجلس إدارة مؤسسة القدس للتنمية سامر عبد الرازق، الشكر للنادي الأسباني على دعمه المتواصل للرياضة الفلسطينية، واهتمامه بأطفال القدس وفلسطين، مطالبا أن يكون هذا النشاط بداية لتعاون أوسع بين ريال مدريد والأندية الرياضية الفلسطينية.

يشار إلى أن مراسم الحفل حفلت بحضور عديد الشخصيات الرياضية الأسبانية والفلسطينية .