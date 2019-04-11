“الليبية للإغاثة” فرع طرابلس تقدم المساعدات الإيوائية للأسر النازحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير فرع طرابلس بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية خالد المرغني، بأن فريق العمليات بالفرع وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( UNHCR ) تمكن من تقديم مساعدات إيوائية للأسر النازحة من منطقة العزيزية.

وأوضح المرغني، أن عدد النازحين من المنطقة بلغ 150 عائلة، أي 724 فردًا، مشيرًا إلى أنهم متواجدين الآن داخل البيوت والمزارع في كل من العامرية والصابرية والمعمورة.

وأضاف المرغني أن عدد النزوح من العزيزية لازال في ازدياد، مؤكدًا أن فريق الهيئة الليبية للإغاثة فرع طرابلس مستمر في إيجاد ممر آمن لعبور النازحين والبحث لإيجاد أماكن آمنه للسكن .