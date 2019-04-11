محاولة استهداف آمر اللواء “73” مشاة في سوق الأحد..وتدمير عربات في منطقة السواني تابعة لقوات الوفاق

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أكد مسؤول مكتب الإعلام في اللواء “73” مشاة المنذر الخرطوش أن آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني وآمر الكتيبة 153 مشاة العقيد عبدالحميد أرجيعة نجوا من محاولة استهداف.

وأضاف الخرطوش أن محاولة الاستهداف كانت عن طريق سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق في منطقة سوق الأحد بطرابلس.

ومن جهتها، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الخميس أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير عربات مدرعة وآليات مسلحة قبل قليل في منطقة السواني في طرابلس.

وأضافت الشعبة أن المقاتلين الذين كانوا على متنها قتلوا جميعًا، مشيرة إلى أنهم من المجموعات الإرهابية الخطيرة بمختلف مسمياتها من داعش والقاعدة ودروع الإرهاب والإخوان.

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